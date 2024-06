10 Prozent Plus: Einbrecher haben während Fußball-EM Hochsaison

In wenigen Tagen werden die österreichischen Fußballfans wieder alle gebannt vor TV-Bildschirmen sitzen, wenn die Nationalmannschaft um den Titel kämpft. Ein Umstand, der Einbrecher freut.

Laut einer Erhebung der Wiener Städtischen Versicherung, kommt es in der Zeit von Fußball-Großereignissen zu 10 Prozent mehr Einbrüchen. Konkret werden im Durchschnitt 20 Einbrücke pro Tag gemeldet.

„Mit der Teilnahme der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft an der Euro 2024 werden Public Viewings wieder sehr beliebt sein. Daraus folgt, dass zu den Spielzeiten zahlreiche Wohnungen und Häuser leer stehen – was für Einbreche ein besonderes ‚VIP-Ticket‘ bedeutet“, sagt Wiener Städtische Vorstandsdirektorin Doris Wendler .

Der Trend geht zwar nach unten, das hat aber mit der WM in Katar zu tun. Gab es 2014 während der Brasilien-WM noch 26 Einbrüche täglich, hat sich der Wert nun halbiert - das liegt aber daran, dass die WM in der Vorweihnachtszeit stattfand und nur wenige sich in die Kälte zu Public Viewing wagten. Bei dieser EM ist nun aber wieder mit einem Anstieg der Einbrüche zu rechnen.

Sicherheitstipps