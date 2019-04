Ein verhülltes Wiener Rathaus als Geschenk zum SPÖ-Jubiläum

Als Arbeiter am Wochenende ein Gerüst am Rathaus hochzogen, dachten viele an einen (etwas plötzlichen) Start der anstehenden Restaurierungsmaßnahmen am Mittelturm. Das ist, wie die Stadt wenig später verkündete, aber nur die halbe Geschichte: Vielmehr verbindet die Stadt das Nötige mit dem Schönen.

Das während der Restaurierung der Fassade vorgeschriebene Schutznetz dient im nächsten halben Jahr als „größte Kunstinstallation Österreichs“. Das erklärte Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler ( SPÖ) bei einer Pressekonferenz mit Bürgermeister Michael Ludwig ( SPÖ).

Der Turm wird bis zur Höhe von 75 Metern verhüllt – mit einem Plakat. Es ist 1.500 Quadratmeter groß, montiert wird es ab 15. April.