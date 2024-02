Prozess: Ein Sackerl mit 80.000 Euro Inhalt und viele offene Fragen

Geht es nach dem Staatsanwalt, ist die Sache im Landesgericht für Strafsachen in Wien klar: Der Angeklagte hat am 11. April des Vorjahres in Wien einen Mann von hinten attackiert, ihm Pfefferspray in die Augen gesprüht und ihm ein Plastiksackerl entrissen, in dem sich 80.000 Euro (für den Kauf eines Lokals, Anm.) befanden.

Doch diese Darstellung bröckelt am Mittwoch sehr schnell. Der mutmaßliche Räuber: ein 22-jähriger Syrer. „Der Prototyp eines integrierten Flüchtlings“, wie sein Anwalt Michael Dohr betont. „Er ist 2015 nach Österreich gekommen, hat sehr gut Deutsch gelernt und hatte einen Job. Er stand mitten im Leben.“ „Ich sehe nicht wie ein Krimineller aus, oder? Ich bin ganz sauber“, beteuert auch der Beschuldigte.