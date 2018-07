Ein riesiger Conferencier wacht über den Life Ball

Vor dem Wiener Rathaus laufen die Vorbereitungen für die große Eröffnungszeremonie des Life Ball am 10. Juni. Unter dem Motto „Recognize the Danger“ (Erkenne die Gefahr) entführen Veranstalter Gery Keszler und Bühnenbildnerin Amra Bergman Ballbesucher und Zaungäste heuer in „eine komplex vielschichtige, trügerisch schöne und expressionistische Welt der 1930er-Jahre“.