Ein neues Zuhause für Ute Bock

Für mich ist das auch eine Art von Rückkehr“, sagt Ute Bock bei der Präsentation ihres neuen und ehemaligen Projekts. Denn das Gesellenheim in der Zohmanngasse 28 in Favoriten war schon einmal Standort für Ute Bock und ihr Team. Viele Jahre hindurch war sie die letzte Adresse für Jugendliche, die niemand wollte.

Im September 1999 wurden im Zuge der „Operation Spring“ bei einer Razzia in dem Heim mehr als 30 afrikanische Jugendliche und junge Erwachsene wegen des Verdachts auf Drogenhandel festgenommen. Das Heim wurde in weiterer Folge geschlossen, nach der Pensionierung kümmerte sich Ute Bock in privaten Wohnungen weiter um Flüchtlinge.