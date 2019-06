Ein kurzer Abschied: Barfly's sperrt doch nicht zu

Die letzte Party solte es sein, zu der das legendäre Barfly's am Mittwoch lud. Mit Whiskey und Rum und vielen Emotionen. Nach fast 30 Jahren gab die American Bar in der Esterhazygasse in Wien-Mariahilf ihr Ende bekannt. "Eine Ära geht zu Ende und wir möchten uns gemeinsam mit euch gebührend verabschieden. Nach fast 29 Jahren in der Esterhazygasse wird es Zeit, das alte Haus noch einmal beben zu lassen", ließ man seine Gäste via Facebook wissen.