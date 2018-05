Ein Krisenmanager betritt das Minenfeld Gemeindespitäler

An Durchsetzungskraft sollte es ihm nicht mangeln. Sie wird ihm sogar von seinen Kritikern bescheinigt – freilich gepaart mit seiner bisweilen aufbrausenden Art. Seine Macher-Qualitäten konnte er 2015 als Flüchtlingskoordinator unter Beweis stellen, als es ihm gelang, kurzfristig zigtausende Flüchtlinge in Wien zu versorgen. Zu Gute kam ihm, dass kaum jemand so gut in der Stadt vernetzt ist wie er. Kein Wunder, wurde er doch schon 1985 vom damaligen Bürgermeister Helmut Zilk als Berater mit Sozial- und Jugendagenden betraut. Nach einer Zwischenstation als Drogenkoordinator übernahm er 2001 den FSW.

„Hackers Stärke ist, dass er so viel Erfahrung in der Sozialpolitik gesammelt hat, dass er sie im kleinen Finger beherrscht und sich ganz auf den KAV konzentrieren kann“, hofft ein Roter. Doch gerade in der Sozialpolitik könnte es zu Konflikten mit Ludwig kommen, sollte dieser etwa Verschärfungen bei der Mindestsicherung planen.

Politisch wird Hacker dem Lager rund um dessen Vorgängerinnen Wehsely und Frauenberger zugeordnet. Also jenem Flügel in der SPÖ, der Michael Ludwigs Aufstieg zum Bürgermeister mit allen Mitteln verhindern wollte.

Nicht zuletzt um diese Gruppe ruhigzustellen, hat der designierte Bürgermeister den Sozialexperten in die Regierung geholt.

Ein äußerst riskantes Spiel. Denn dem Vernehmen nach soll ausgerechnet die ehemalige Büroleiterin Wehselys in derselben Funktion in Hackers Team zurückkehren. "Damit bleibt der Einfluss von Wehsely (sie ist mittlerweile für Siemens tätig, Anm.) auf das Gesundheitsressort bestehen", befürchtet man bereits in KAV-Kreisen.