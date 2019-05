Ein Jahr Michael Ludwig: Auf der Suche nach neuen Gegnern

Seither fährt der Bürgermeister eine spannende Doppelstrategie. Auf der einen Seite kultiviert er – in bester Häupl-Manier – den Widerstand gegen Türkis-Blau. Bestes Beispiel: Der Streit um die Kürzung der Mindestsicherung, bei der man sich wechselseitig mit dem Gang vor Gericht drohte. Die (Dauer-)Auseinandersetzung hilft Ludwig, intern und öffentlich sein Profil zu schärfen.

Auf der anderen Seite kapert er nur allzu gerne Themen der Regierung, an denen Teile der Wiener SPÖ eigentlich nur ungern anstreifen. Seien es das Ess-Verbot in den Öffis, das Alkoholverbot auf dem Praterstern oder die Waffenverbotszonen in der Stadt: Ludwig gefällt sich in der Rolle des sozialen Law-and-Order-Politikers. Auch der sogenannte „Wien-Bonus“ – also die Bevorzugung von Menschen, die länger in Wien leben als andere – ist seine Idee. Er weitete ihn vom Wohnbau auf andere Bereiche aus.

Seine Stadträte lässt er jeweils die eine oder die andere Flanke abdecken. Sozialstadtrat Peter Hacker warf sich in jede Schlacht gegen Türkis-Blau. Umweltstadträtin Ulli Sima hingegen trägt den inoffiziellen Ehrentitel der „Verbotsstadträtin“. Nach dem Öffi-Essverbot treibt sie nun harte Strafen für Listenhund-Besitzer voran.