Ein Flasche Prosecco zum Herunterdrücken

Nein, es wird kein Wein sein. Es wird ein Prosecco sein. Und zwar echter – vom Automaten.

In Wien kann man sich bekanntlich so einiges aus einem Automaten herunterdrücken. Blumen, falls man doch einmal einen Geburtstag vergisst. Brot, falls einen in der Nacht der Hunger packt. Bier, falls der Würstelstand in der Nacht doch einmal zu hat. Es gab auch schon einen Hanfsamen-Automat (in der Burggasse) und einen, bei dem man sich Laufschuhe besorgen konnte (am Donaukanal).

Seit Kurzem hat Wien nun auch einen Prosecco-Automaten. Und zwar in der Johannesgasse im ersten Bezirk.

Die Kunstgalerie Desiderio hat eine ihrer drei Auslagen, in der sonst Kunstwerke zu bestaunen sind, zu einem Prosecco-Spender umgebaut.

Zur Auswahl stehen drei Sorten – ein Prosecco, ein Rose Spumante und ein Rosso Spumante. Eine Flasche kostet zwischen 14 und 18 Euro. Im Vergleich zu den Automaten an der berühmten italienischen Proseccostraße (dort kostet eine Flasche zwischen 3,50 und 6 Euro; um die 20 Euro muss man nur für die ganz besonders prämierten hinlegen) ist der Automaten-Sprudel aber recht teuer.