Ein dringendes Lifting für Sechshaus

Interview: "Dachgeschoße dort, wo es ins Stadtbild passt"

Wohnbaustadtrat Michael Ludwig über die Möglichkeiten der Blocksanierung.

KURIER: Derzeit wird unter anderem der Stadtteil Sechshaus im 15. Bezirk saniert. Nach welchen Kriterien werden Gebiete ausgesucht? Michael Ludwig: Wir sehen uns sowohl den Zustand der Gebäude als auch städtebauliche Komponenten an. Ein großer Schwerpunkt ist derzeit der Westgürtel mit seinen Gründerzeithäusern.

Wie unterscheidet sich die Blocksanierung von einer normalen Haussanierung? Der Vorteil der Block­sanierung ist, dass man nicht nur bauliche Veränderungen vornimmt, sondern auch das Grätzel verbessert. Etwa, in dem man Baudichte herausnimmt und neue Grünzonen schafft, den Verkehr beruhigt oder neue Nahversorger ins Grätzel bringt.

Wie viel Geld investiert die Stadt Wien, um die Grätzel zu sanieren? Pro Blocksanierungsgebiet sind es etwa 15 Millionen Euro, die wir für die Umsetzung in die Hand nehmen.

Wird durch die Sanierung auch neuer Wohnraum, etwa durch Dachgeschoßausbauten geschaffen? Dort, wo Dachgeschoßausbauten möglich sind, versuchen wir so neue Bewohner in den Bezirk zu holen. Jede zusätzliche innerstädtische Wohnung erspart den Bau einer Wohnung am Stadtrand. Allerdings machen wir Dachgeschoßausbauten nur dort, wo es ins Stadtbild passt.

Wird durch die Sanierung nicht auch die Bewohnerstruktur verändert, da Wohnungen in sanierten Häusern meist teurer sind? Nein, das ist das Besondere am Prinzip der "sanften Stadterneuerung". Bei geförderten Objekten darf die Miete 10 bis 15 Jahre nicht erhöht werden. Damit ist gewährleistet, dass die Menschen, die zum Teil in ihrem Grätzel aufgewachsen sind, nicht verdrängt werden. Durch die Dachgeschoßausbauten hole ich zusätzlich eine zahlungskräftigere Klientel in den Bezirk, das wertet das Grätzel weiter auf.