Ein Busen-Brunnen für das Menschenrecht auf Arbeit

Pünktlich um 6:30 Uhr geht es los, der Architekt Milan Mijalkovic macht sich auf den Weg, um seinen mobilen Trinkwasserbrunnen in Form eines Busens abzuholen. Schnell wird der Wassertank aufgefüllt und schon geht es los nach Ottakring. Das Ziel: Der „Arbeiterstrich“ an der Herbststraße beim Ludo-Hartmann-Platz. Dort warten schon einige Männer auf Auftraggeber, die sie in ihren weißen Kastenwägen zu Baustellen bringen.

Auch Mijalkovic parkt mit seinem Lieferwagen – die Kleintransporter sind für ihn ein Symbol für den Kapitalismus. Er kennt die Männer am Arbeiterstrich, einige grüßen ihn sofort. „Zigaretten helfen, um ins Gespräch zu kommen“, erklärt er. Mit seiner Kunstaktion möchte er auf die prekäre Situation der Schwarzarbeiter aufmerksam machen. „Im Sommer bietet es sich zudem an, ihnen kaltes Wasser zu bringen, immerhin stehen die da, wegen fehlenden Arbeitsgenehmigungen, teilweise den ganzen Tag“. Ein Bulgare, der anonym bleiben möchte, erzählt, dass er von Montag bis Freitag gewartet hätte, aber keine Arbeit gefunden habe. „Einer wollte, dass ich für fünf Euro in der Stunde Fliesen lege - das geht nicht, ich habe eine Familie zu ernähren“. Für sieben Euro hätte er es gemacht.