Mordversuch wegen "Ehre": Lebenslange Haft für Vater

Mit fester, selbstbewusster Stimme spricht der 51-jährige Angeklagte am Dienstag vor der vorsitzenden Richterin über seine Familie, über das Verhältnis zu seiner Tochte r.

Erst als diese als Zeugin den Verhandlungssaal betritt, bricht ihr Vater in Tränen aus. Anschauen kann er sie während ihrer Befragung nicht.

Der 51-jährige Afghane soll im November auf offener Straße in der Donaustadt auf seine Tochter eingestochen haben – mehr als zwölf Mal. Laut Staatsanwältin wollte der Vater die „Familienehre“ wiederherstellen. Der 51-Jährige erhielt die Höchststrafe und wurde zu lebenslanger Haft verurteilt.

Hintergrund der Attacke soll laut Anklage die Beziehung der 15-Jährigen zu einem gleichaltrigen Rumänen gewesen sein. An jenem 24. November eskalierte die Situation schließlich: Vater und Tochter gerieten auf offener Straße in Streit, der 51-Jährige soll daraufhin in seine Jackentasche gegriffen, das zwölf Zentimeter lange Küchenmesser hervorgeholt und damit auf seine Tochter losgegangen sein, bis die Messerspitze abbrach. Das Mädchen erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Das Messer drang auch in die Lunge ein und nahm ihr die Luft zum Atmen.

Arzt eilte zu Hilfe

Ein Passant, der die Szene damals beobachtet hatte und am Dienstag vor Gericht als Zeuge geladen war, beschrieb das Rufen des Mädchens als „Todesschreie“. „Es war furchtbar, solche Schreie habe ich bisher nur aus Filmen gekannt“, schilderte der Mann.

Ein in der Nähe wohnender Arzt wurde alarmiert und eilte der Jugendlichen zu Hilfe. In seiner Praxis untersuchte der Mediziner das Mädchen. „Sie hat ständig wiederholt, dass es ihr Vater gewesen ist“, sagte der Arzt aus. Dieser sei während der Untersuchung auch in der Praxis gewesen und habe „auffallend ruhig gewirkt“.

Auch einer der ersteintreffenden Polizisten, der als Zeuge aussagte, bestätigte den Eindruck des Arztes. „Er war emotionslos und hat gesagt, es sei sein gutes Recht, seine Tochter niederzustechen, weil sie eine Beziehung hatte“, schilderte der Polizeibeamte. Der 51-Jährige, der zuvor noch ein Geständnis abgelegt hatte, verneinte am Dienstag, dass er bzw. die Familie ein Problem mit der Beziehung seiner Tochter gehabt habe.