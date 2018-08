Ist Lebenslang für "Ehrenmord" gerecht?

Wie werden in Geschworenenprozessen die Strafen überhaupt ausgemessen? Nachdem die acht Laienrichter allein über die Schuld und das Delikt entschieden haben, stimmen sie gemeinsam mit den drei Berufsrichtern über die Strafhöhe ab. Der Vorsitzende erklärt den Strafrahmen und zählt die Milderungs- und Erschwernisgründe auf. Erstere waren bei Hikmatullah Stanekzai reichlich vorhanden, wurden aber offenbar kaum gewürdigt: Es trennen ihn bloß drei Monate von der Kategorie „junger Erwachsener“, bei denen die Höchststrafe auf 15 Jahre begrenzt ist. Er hat sich nach dem Mord freiwillig gestellt und war geständig. Die Gerichtspsychiaterin attestiert ihm eine verminderte intellektuelle Begabung. Der Vater kann zumindest moralisch als Anstifter gelten, auch wenn strafrechtlich nichts zu finden war.

„Die Strafe ist eigentlich die bewusste Zufügung eines Übels gegenüber dem Straftäter“, sagte Ratz als OGH-Präsident in einem Interview mit der Presse. Rache und Vergeltung dürfen aber in unserem Rechtssystem schon lange keine Rolle mehr spielen. Neben der Abschreckung für den speziellen Täter (nämlich davor, weitere Delikte zu begehen) und anderen potenziellen Tätern muss die Resozialisierung im Vordergrund stehen. Der Strafrechtsprofessor Christian Grafl hat in einem KURIER-Interview eine „spürbare Reaktion, die es ermöglicht, dass sich der Täter mit dem Unrecht seiner Tat auseinandersetzen kann“, für sinnvoll erachtet.