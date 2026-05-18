Wohnungsbrand in Wien-Ottakring: Zwei Kinder reanimiert

Zwei Kinder im Alter von vier bzw. sechs Jahren mussten am Montag wegen eines Wohnungsbrands in der Effingergasse in Wien-Ottakring reanimiert werden. Wie die Wiener Berufsrettung gegenüber der APA berichtete, kam es bei beiden zu einem Herz-Kreislauf-Stillstand - eine mögliche Folge einer Rauchgasvergiftung. Das jüngere Kind wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, das ältere per Rettungsfahrzeug, beide waren laut den Angaben in einem kritischen Zustand.

Die Reanimation wurde zuvor bereits von den Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr eingeleitet, die zuvor die Kinder aus der Brandwohnung evakuiert hatten. Die Berufsrettung traf dann gegen 17.00 Uhr unter anderem mit der Sonder-Einsatz-Gruppe (SEG) in der Effingergasse ein. Neben den beiden Kindern wurde auch eine 14-Jährige in ein Krankenhaus gebracht, die sich aufgrund des Brandes in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hatte. Die Ursache des Brandes ist noch ungeklärt.