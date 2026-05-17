Totalsperre am Alsergrund: Die „heißeste“ Baustelle des Sommers

Wenn am 13. Juli die Balken für alle Straßenbahnen und Autos runtergehen, dann werden die Köpfe rauchen: Nicht nur bei den Arbeitern, die das Kreuzungsplateau Währinger Straße/Spitalgasse/Nussdorfer Straße in den Sommerferien in Beschlag nehmen, sondern vor allem auch bei den Anrainern und Öffi-Nutzern. Denn der Bereich gilt als die Hauptschlagader im Tram-Netz der Wiener Linien – weshalb gleich sieben Linien sieben Wochen hier nicht mehr fahren können. Und zwar ersatzlos – denn ein Bypass mit Bussen ist nicht vorgesehen. Was auch politisch für Kontroversen sorgt.

Wie der KURIER vor zwei Wochen berichtete, sind die Linien 5, 12, 37, 38, 40, 41 und 42 betroffen. Damit sind Döbling (37, 38) sowie Währing und Hernals (40, 41, 42) nicht mehr direkt mit dem Schottentor (Jonasreindl) verbunden. Auch die beliebte „Bahnhof-Strecke“ Westbahnhof–Franz-Josefs-Bahnhof–Praterstern ist nicht mehr möglich, weil 5er und 12er kurzgeführt werden.

Bewohner des zentralen Bezirksteils Alservorstadt hängen überhaupt in der Luft – ihnen bleibt nur der Umstieg auf Auto/Rad oder ein langer Fußmarsch übrig (zu U2, U6, U4, D, 43, 44). Wer alt oder mobilitätseingeschränkt ist, hat mehr oder weniger Pech gehabt.