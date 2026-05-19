Ehrenmord-Prozess in Wien: Vater bestreitet Tötungsabsicht

Angeklagt ist ein 51-jähriger afghanischer Vater, der im November 2025 mehr als ein Dutzend Mal mit einem Küchenmesser auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben soll, um „die Familienschande zu tilgen“, wie die Staatsanwältin erklärte. Die Tochter habe nämlich einen gleichaltrigen Freund gehabt. Das Problem: Er war weder Muslim noch Afghane.

Deshalb habe der Vater sich entschlossen, die Tochter auf offener Straße niederzustechen, stellte die Staatsanwältin dar. Er soll ihr am 24. November des vergangenen Jahres zunächst einen Stich in den Brustkorb versetzt haben, dann sollen noch zumindest zwölf Stiche in Nacken, Hals und Rücken gefolgt sein, bis das circa zwölf Zentimeter lange Messer abbrach.

Die 15-Jährige wurde schwer verletzt, Passanten waren durch ihre „Todesschreie“ auf die Bluttat aufmerksam geworden und verständigten die Rettung, schilderte die Staatsanwältin. Dann soll der siebenfache Vater gegenüber der Polizei gesagt haben: „Das ist mein Recht. Sie hat einen Freund!“ Ihm wird eine klare Tötungsabsicht vorgeworfen.

Vater bestritt Vorwurf des Ehrenmordversuchs

„Ich bin schuldig“, erklärte der bisher Unbescholtene zu Beginn der Verhandlung. Sein Wahlverteidiger Peter Philipp beschrieb die Tat als „unverzeihlich“, aber „es ist einfach die Kultur bei ihnen“, wusste er zu berichten. Im Laufe seiner Befragung distanzierte sich der Vater allerdings immer weiter von seinem eingänglichen Geständnis.

Seine Tochter habe schon länger Probleme gemacht, sei tagelang nicht zuhause gewesen und habe die Schule abgebrochen, zählte er auf. Einen Streit über die Beziehung mit dem gleichaltrigen Rumänen habe es aber nicht gegeben: „Jede Frau kann einen Freund haben.“ Hätte er ein Problem damit, würde er Österreich verlassen. Grundsätzlich habe er seine Kinder nie geschlagen und halte Menschlichkeit für „sehr wichtig“.

„Dann ist mir dieser Fehler passiert“

„Ich bin ein Muslim, aber ein ganz normaler Muslim“, fuhr er fort. Am Tag der Tat habe er demnach unter Narkose einen Zahn gezogen bekommen, dann habe ihm jemand auf der Straße eine Zigarette mit „weißem Pulver“ gegeben. Auf dem Weg zum Billa habe er dann die Geduld mit seiner Tochter verloren, weil diese einen Streit angefangen habe. „Dann ist mir dieser Fehler passiert“, umschrieb er die mehr als zwölf Messerstiche.