Ehemaliges Griensteidl: Café Klimt wird zum Billa

In die Räumlichkeiten des ehemaligen Cafe Griensteidl am Wiener Michaelerplatz wird die Supermarktkette Billa einziehen. Der KURIER hat von dem möglichen Nachfolger berichtet. Am Donnerstag kam von die Bestätigung von Marcel Haraszti, Bereichsvorstand für das Rewe-Vollsortiment in Österreich.

Derzeit befindet sich dort das Pop-up-Cafe Klimt, das jedoch mit Ende März schließt. Billa werde aber nicht die komplette Fläche einnehmen, sondern nur einen Teil, sagte Haraszti im Klub der Wirtschaftspublizisten. Der Umbau wird einige Zeit dauern, die Eröffnung sei erst für nächstes Jahr geplant.