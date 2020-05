Ehemaliger Bezirksrat in Wien-Donaustadt ermordet

Es ist das letzte Haus in der Böckingstraße in Wien-Donaustadt, das die Polizei am Freitagvormittag weiträumig absperren ließ. Der wild wuchernde Garten, der Innenhof und der Gehsteig vor dem Haus – „das ist alles Tatort“, erklärt ein Beamter, der Schaulustige fernhält. Am Abend zuvor wurde dort das Ehepaar H. getötet, ihr Wohnhaus durchwühlt und ihr Auto entwendet.

Der 75-jährige Gerhard H. lag mit einer schweren Kopfverletzung im Garten hinter dem Haus, seine Frau Erna, 74, wenige Meter entfernt beim Stiegenaufgang zur Veranda, als Sohn Gerhard gegen 22.30 Uhr nachschauen kam. Er hatte sich Sorgen gemacht, weil er seine Eltern telefonisch nicht erreichen konnte. Der 54-Jährige und seine jüngere Schwester wurden noch in derselben Nacht einvernommen.