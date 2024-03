Seit der Pandemie poppen in Wien immer mehr skurrile Automaten auf, der neueste an einer besonders prestigeträchtigen Adresse: im Durchgang "Kleine Redoutenstiege" am Josefplatz 3 in der Wiener Hofburg.

In Betrieb genommen wurde der sogenannte "Aumat" in der Hofburg-Version "K.u.K. Hoflieferanten" am Donnerstag.