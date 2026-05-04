Schwerpunkt-Kontrolle in Wien: Mit 66 km/h auf E-Scooter erwischt

Die Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien und die Wiener Polizei haben am Samstag in den Bezirken Wieden und Mariahilf 13 getunte E-Scooter aus dem Verkehr gezogen. Im Rahmen der Schwerpunktaktion wurden insgesamt 69 E-Roller kontrolliert. Das schnellste manipulierte Gefährt erreichte 66 km/h. Gegen alle erwischten Lenker wurden Fahrverbote ausgesprochen, berichtete die Gruppe Sofortmaßnahmen am Montag in einer Aussendung.

Außerdem wurden bei den Kontrollen zwei Lenker wegen des Verdachts auf Suchtmittelbeeinträchtigung angehalten. Auch eine festgenommene Person wurde vermeldet. Diese hielt sich illegal in Österreich auf und war mit einem zuvor gestohlenen E-Scooter unterwegs. Bolzenschneider entdeckt Ein Bolzenschneider sowie das aufgebrochene Schloss wurden sichergestellt. Darüber hinaus wurden zwei Fälle unbefugter Gewerbeausübung verzeichnet, ein offener Geldbetrag in Höhe von 115 Euro eingehoben und vier Fälle von Schwarzarbeit festgestellt. Das AMS war ebenfalls in die Schwerpunktaktion involviert.