Tödlicher Unfall mit E-Scooter: 12-jähriges Mädchen stirbt bei Kollision mit Pkw
Am frühen Mittwochabend ist es in Oberndorf an der Melk (Bezirk Scheibbs) zu einem tödlichen Unfall gekommen.
Zusammenfassung
- Zwölfjähriges Mädchen starb bei Kollision zwischen Pkw und E-Scooter in Oberndorf an der Melk.
- Ein weiteres Mädchen auf dem E-Scooter wurde schwer verletzt und per Hubschrauber nach Linz gebracht.
- Der genaue Unfallhergang ist noch unklar, der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.
Eine Zwölfjährige ist am Mittwochabend in Oberndorf an der Melk (Bezirk Scheibbs) bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ein Kleinbus war in einem Kreuzungsbereich bei Hub-Lehen mit ihrem E-Scooter kollidiert, bestätigte die Polizei am Donnerstag Medienberichte. Das Kind war gemeinsam mit einem weiteren Mädchen, das schwere Verletzungen erlitt, mit dem Roller unterwegs gewesen. Der genaue Unfallhergang stand vorerst nicht fest.
Das zweite Mädchen auf dem E-Scooter wurde per Notarzthubschrauber nach Linz geflogen, hieß es auf Anfrage seitens der Polizei. Der Pkw-Fahrer wurde bei dem Zusammenprall nicht verletzt, berichtete der ORF Niederösterreich.
Kommentare