Tödlicher Unfall mit E-Scooter: 12-jähriges Mädchen stirbt bei Kollision mit Pkw

Eine Zwölfjährige ist am Mittwochabend in Oberndorf an der Melk (Bezirk Scheibbs) bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ein Kleinbus war in einem Kreuzungsbereich bei Hub-Lehen mit ihrem E-Scooter kollidiert, bestätigte die Polizei am Donnerstag Medienberichte. Das Kind war gemeinsam mit einem weiteren Mädchen, das schwere Verletzungen erlitt, mit dem Roller unterwegs gewesen. Der genaue Unfallhergang stand vorerst nicht fest.