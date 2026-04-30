Großalarm wurde heute kurz nach Mitternacht für die Feuerwehren im Raum Ybbs an der Donau im Bezirk Melk gegeben. Fünf Feuerwehren rückten zum Löschen des Feuers in einem Betrieb im Ybbser Gewerbegebiet aus.

Der Grund für die massive Alarmstufe der Kategorie B3 war der Brand eines Staplers in einem Firmenareal, berichtete der Melker Bezirksfeuerwehrkommandant Manfred Babinger dem KURIER auf Nachfrage. Das Feuer konnte von den Einsatzkräften rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Ausbreitung verhindert

Ein Übergreifen auf Betriebsobjekte wurde erfolgreich verhindert. Auch die Bergung und der Abtransport des Brandobjekts wurde von den Feuerwehren durchgeführt.