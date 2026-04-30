Mostviertel

Nächtlicher Brand eines Staplers in Ybbs sorgte für Großalarm

Durch das Feuer in einem Ybbser Gewerbebetrieb bestand erhöhte Gefahrenlage.
30.04.2026, 08:34

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Feuerwehrauto

Großalarm wurde heute kurz nach Mitternacht für die Feuerwehren im Raum Ybbs an der Donau im Bezirk Melk gegeben. Fünf Feuerwehren rückten zum Löschen des Feuers in einem Betrieb im Ybbser Gewerbegebiet aus.

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Der Grund für die massive Alarmstufe der Kategorie B3 war der Brand eines Staplers in einem Firmenareal, berichtete der Melker Bezirksfeuerwehrkommandant  Manfred Babinger dem KURIER auf Nachfrage. Das Feuer konnte von den Einsatzkräften rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. 

Ausbreitung verhindert

Ein Übergreifen auf Betriebsobjekte wurde erfolgreich verhindert. Auch die Bergung und der Abtransport des Brandobjekts wurde von den Feuerwehren durchgeführt.

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Nähere Umstände zu dem Schadfeuer gab es vorerst nicht. Neben der Feuerwehr Ybbs/Donau, standen die Nachbarwehren Sarling, Petzenkirchen-BerglandNeumarkt an der Ybbs und Kemmelbach sowie per Nachalarmierung auch Melk mit dem Wechselladefahrzeug im nächtlichen Einsatz.  

Melk
kurier.at  | 

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