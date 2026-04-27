Mit 212 km/h über die Westautobahn in NÖ: Führerschein sofort weg

Mit mehr als 200 km/h ist ein Autofahrer am Samstagnachmittag über die Westautobahn (A1) in Niederösterreich gerast – erlaubt gewesen wären 130. Beamte der Landesverkehrsabteilung führten im Gemeindegebiet von St. Georgen am Ybbsfelde (Bezirk Amstetten) Schwerpunktkontrollen zu Abstand und Tempo durch, als ihnen der Pkw auffiel.

Gegen 16 Uhr wurde das Fahrzeug mit 212 km/h gemessen. Am Steuer saß ein 34-jähriger Mann aus Polen. Unverzüglich wurden koordinierte Maßnahmen eingeleitet, um den Lenker zu stoppen.

Auto wurde beschlagnahmt

Rund 35 Minuten sah der Lenker die „Stop“-Kellen: Auf der Welser Autobahn (A25) in Fahrtrichtung Passau wurde der Pkw beim Rastplatz Pucking von der oberösterreichischen Landesverkehrsabteilung angehalten.