Bezirk Amstetten

Mit 212 km/h über die Westautobahn in NÖ: Führerschein sofort weg

Mit mehr als 200 km/h raste ein 34-Jähriger über die A1. Die Fahrt endete nach koordinierter Verfolgung – Führerschein und Auto weg.
Johannes Weichhart
27.04.2026, 08:47

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Zwei Polizeiautos mit blau-rotem Streifen und dem Wort „Polizei“.

Mit mehr als 200 km/h ist ein Autofahrer am Samstagnachmittag über die Westautobahn (A1) in Niederösterreich gerast – erlaubt gewesen wären 130. Beamte der Landesverkehrsabteilung führten im Gemeindegebiet von St. Georgen am Ybbsfelde (Bezirk Amstetten) Schwerpunktkontrollen zu Abstand und Tempo durch, als ihnen der Pkw auffiel.

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Gegen 16 Uhr wurde das Fahrzeug mit 212 km/h gemessen. Am Steuer saß ein 34-jähriger Mann aus Polen. Unverzüglich wurden koordinierte Maßnahmen eingeleitet, um den Lenker zu stoppen.

Auto wurde beschlagnahmt

Rund 35 Minuten sah der Lenker die „Stop“-Kellen: Auf der Welser Autobahn (A25) in Fahrtrichtung Passau wurde der Pkw beim Rastplatz Pucking von der oberösterreichischen Landesverkehrsabteilung angehalten.

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Die weitere Amtshandlung übernahmen niederösterreichische Polizisten. Dem 34-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, zudem wurde sein Auto beschlagnahmt.

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