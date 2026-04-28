E-Scooter-Unfall in Villach endet tödlich
Der 58-Jährige kam zu Fall und wurde schwer verletzt ins Spital gebracht – dort starb er wenig später. Er trug keinen Helm.
Ein 58-jähriger Mann aus Villach ist am Dienstag bei einem E-Scooter-Unfall tödlich verunglückt.
Der Mann war am 28. April gegen 9.50 Uhr auf einer Gemeindestraße in Villach unterwegs, als er laut Polizei vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers zu Sturz kam. Er blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen.
Ein Autofahrer, der den Unfall bemerkte, sowie ein zufällig vorbeikommender Radfahrer leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Der Mann war ohne Helm unterwegs.
Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der 58-Jährige ins Krankenhaus Villach gebracht, wo er später seinen schweren Verletzungen erlag. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.
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