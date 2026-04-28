E-Scooter-Unfall in Villach endet tödlich

Ein 58-jähriger Mann aus Villach ist am Dienstag bei einem E-Scooter-Unfall tödlich verunglückt.

Der Mann war am 28. April gegen 9.50 Uhr auf einer Gemeindestraße in Villach unterwegs, als er laut Polizei vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers zu Sturz kam. Er blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen.