Versehentlich ausgesperrt: 74-Jährige stürzte 6 Meter in die Tiefe

Eine 74 Jahre alte Frau hat sich in der Nacht auf Dienstag versehentlich aus ihrer Wolfsberger Wohnung ausgesperrt und ist beim Versuch, über die Brüstung im Innenhof zurück in die Wohnung zu kommen, sechs Meter auf den Boden des Innenhofs gestürzt. Die Rettung brachte die Verletzte ins Landeskrankenhaus Wolfsberg, berichtete die Polizei.

Kurz nach Mitternacht hatte die Kärntnerin ihre Wohnung wegen einer Lärmbelästigung durch Nachbarn verlassen. Die Tür fiel hinter ihr ins Schloss, sie war ausgesperrt. Als sie versuchte, über den Innenhof zu einem geöffneten Fenster ihrer Wohnung zu gelangen, verlor sie den Halt und stürzte. Ein Nachbar bemerkte den Unfall, alarmierte die Rettungskräfte und leistete Erste Hilfe.