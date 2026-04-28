Großeinsatz bei Brand in Reihenhausanlage im Waldviertel

In einer Reihenhausanlage in Thaya (Bezirk Waidhofen a.d. Thaya) ist am Dienstag in den frühen Morgenstunden ein Brand ausgebrochen. Die Bewohner konnten sich ins Freie retten. Unter den Betroffenen waren auch vier Kinder und ein zwei Monate altes Baby. Zwölf Feuerwehren aus drei Waldviertler Gemeinden standen mit rund 125 Mitgliedern im Einsatz, berichtete Stefan Mayer vom Bezirksfeuerwehrkommando. Verletzt wurde niemand. Eine Frau wurde mit einem Schock ins Spital gebracht.

Eine Bewohnerin hatte um 4.45 Uhr den Brand entdeckt und die Einsatzkräfte verständigt. Es wurde die höchste Alarmstufe ausgelöst. Eine Wohneinheit stand in Vollbrand, die Flammen breiteten sich rasch auf das benachbarte Objekt aus, auch ein drittes Reihenhaus war betroffen. Nach rund einer Stunde war das Feuer unter Kontrolle. Nachlöscharbeiten waren im Gange. "Die Dächer werden geöffnet, um Glutnester abzulöschen", sagte Mayer zur APA. Sechs Katzen galten vorerst als vermisst.

Heute schulfrei

Die Ursache für das Feuer war vorerst unbekannt. Der Unterricht in der nahe gelegenen Volksschule fiel am Dienstag aus. Das Ortszentrum von Thaya war vorübergehend für den Verkehr gesperrt.