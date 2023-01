E-Scooter geriet unter Auto: Mann in Lebensgefahr

Am Sonntagnachmittag kam es in der Wiener Donaustadt zu einem Unfall, der für einen E-Scooter-Lenker mit lebensgefährlichen Verletzungen endete. Ein 34-jähriger Autofahrer war in der Dückegasse stadtauswärts unterwegs gewesen. Im Kreuzungsbereich mit der Donaufelder Straße soll ein 43-jähriger Mann mit seinem E-Scooter über den Zebrastreifen gefahren sein - was mit einem E-Scooter nicht erlaubt ist. Die Fußgängerampel soll außerdem rotes Licht angezeigt haben.

Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Scooter-Fahrer unter das Auto geriet. Die Berufsrettung Wien versorgte den Mann notfallmedizinisch und brachte ihn ins Krankenhaus. Der 34-jährige Autofahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr angezeigt.

