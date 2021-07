E-Scooter-Fahrerin in Wien-Brigittenau von Auto gerammt

Eine 30-jährige Scooter-Fahrerin ist am Montagabend von einem Pkw in Wien-Brigittenau in der Engerthstraße in Fahrtrichtung Handelskai gerammt und dabei verletzt worden. Laut Polizei wollte die Frau eine Radfahrerüberfahrt überqueren.

Dabei kam es zum Zusammenstoß, bei dem die 30-Jährige stürzte und sich verletzte. Die Rettung versorgte die Frau, brachte sie dann aber zur Sicherheit zur weiteren Beobachtung ins Unfallkrankenhaus Wien-Lorenz Böhler.

