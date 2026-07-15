Ein E-Scooter-Fahrer hat in der Nacht auf Mittwoch in Wien-Floridsdorf betrunken einen Polizisten niedergefahren. Beamten des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf ist der 26-Jährige in der Justgasse aufgefallen, weil er mit überhöhter Geschwindigkeit und ohne gesetzlich vorgeschriebener Beleuchtung unterwegs war. Als einer der Polizisten für die Verkehrskontrolle auf die Fahrbahn trat und den Lenker mit Handzeichen zum Anhalten aufforderte, wurde er von dem Roller erwischt. Der Lenker verringerte nämlich seine Geschwindigkeit nicht. Er setzte seine Fahrt unverändert fort, offenbar weil er flüchten wollte. Er konnte dem Polizisten nicht mehr rechtzeitig ausweichen, sodass es zu dem Zusammenstoß kam. Der Beamte wurde zu Boden geschleudert und verletzt. Der E-Scooter krachte dann in ein am Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug, das beschädigt wurde.

E-Scooter-Lenker hatte 1,6 Promille intus Beim 26-jährigen Lenker wurde eine Alkoholisierung von 1,6 Promille festgestellt. Der Österreicher erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen. Sowohl er als auch der Beamte wurden nach notfallmedizinischer Erstversorgung durch einen Rettungsdienst in ein Spital gebracht. Der 26-Jährige wurde wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie nach verkehrsrechtlichen Bestimmungen angezeigt. Er erreichte mit dem Scooter eine Geschwindigkeit von 58 Stundenkilometer. Festgestellt werden konnte das, weil der Tachometer am Gefährt stecken blieb, so die Polizei.