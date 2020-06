Duschkontrolle enttarnte Übergriff

Durch den Erlass der Justizministerin sind nur mehr Zweier-Zellen erlaubt, das wird auch so gehandhabt. Lediglich in einer Zelle sitzen derzeit drei Burschen zusammen. Auch ein neuer Arbeitsraum ist in Planung. Dass die Jugendlichen über das Wochenende bis zu 65 Stunden eingesperrt werden, bezeichnet Hofkirchner als „Blödsinn“. Dass Missbrauchsfälle nie wieder passieren, kann und will keiner der Beamten ausschließen. Prechtl: „Dann müssten wir alle 24 Stunden am Tag überwachen und das geht nicht.“