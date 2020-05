Durchbruch: Tunnelarbeiten an U1 fertig

Gerhard Ullmann ist die 120 Stufen in die Tunnelröhre in den letzten Monaten oft hinab gestiegen. Heute ist es dennoch ein besonderer Abstieg für den Projektleiter des U1-Abschnitts Altes Landgut. In wenigen Minuten wird der Bagger die letzten Zentimeter des Gesteins wegmeisseln, das die zwei Tunnel der neuen U1 zwischen Reumannplatz und Verteilerkreis noch trennt. Damit sind die Tunnelarbeiten an der U1 abgeschlossen. „Das ist ein historischer Moment für uns“, sagt Ullmann.



Seit 2012 wird an der U1-Verlängerung gearbeitet, insgesamt fünf neue Stationen entstehen, davon drei unter der Erde. 4,6 Kilometer ist die neue U1-Teilstrecke lang, im Herbst 2017 soll sie eröffnet werden.