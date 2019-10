Duo überfiel 12 betagte Frauen: 11 Jahre Haft

Sie sind 22 Jahre alt. Der eine Installateur-Lehrling, der andere arbeitslos. Geld hatten sie beide keines - und so hatten sie eine Idee: alte Damen überfallen. Insgesamt 12 Opfer im Alter von 73 bis 89 Jahren sind bekannt. Etliche von ihnen waren auf einen Gehstock oder einen Rollator angewiesen.

"Schuldig", bekennen sich die jungen Männer am Dienstag im Landesgericht für Strafsachen in Wien. "Diese Serie von Raubüberfällen ist besonders abscheulich und verwerflich. Sie haben sich die schwächsten Opfer ausgesucht", sagt die Staatsanwältin. Hatten sie ein Opfer ins Auge gefasst, verfolgten sie es bis zum Wohnhaus. Im Stiegenhaus oder schon davor rempelten sie die Frauen an und entrissen ihnen ihre Taschen. Die Taten ereigneten sich zwischen Jänner und März 2019. Am 6. März schließlich wurden sie geschnappt, kurz bevor sie die nächste Frau überfallen konnten - eine Frau mit Sauerstoffflasche und Rollator. Die Beute ist lächerlich gering. Insgesamt erbeuteten die jungen Männer 595 Euro.