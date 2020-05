Droht Kollaps im Gesundheitswesen?

Bernhard Harreither sieht wie jemand aus, der weiß, was er tut. Sanftes Auftreten und darum bemüht, sachlich zu argumentieren. Grantig wird der Gewerkschafter nur, wenn er davon erzählt, wie er und 32.000 seiner Kollegen im Wiener Gesundheitswesen "seit einem Jahr am Schmäh gehalten werden". Harreither spricht von "Täuschungsmanövern" und "Nebelgranaten", die vom Krankenanstaltenverbund ( KAV) gestreut würden. Immer wieder fällt ein Slogan, der die roten Spitzen im Rathaus erschaudern lassen dürfte: "Dem Wiener Gesundheitswesen droht der Kollaps". Aus dem Mund eines roten Gewerkschafters im noch immer roten Wien ungewohnt harsche Töne. Die Frage lautet: Sind es auch die Richtigen?



Am Mittwoch wollen Harreither und Mitstreiter - erwartet werden bis zu 700 Mitarbeiter aus dem Gesundheitsbereich - gegen die Personalpolitik von KAV und Stadt demonstrieren. Vor den Augen der Genossen werden sie hinter dem Wiener Rathaus aufmarschieren.



Einwände wie jenen, dass in Wien im Schnitt mehr Ärzte und Pfleger im Einsatz sind als in jedem anderen Bundesland, lässt der Gewerkschafter nicht gelten. "Dafür verdienen sie auch nirgends weniger als in Wien."



Im Büro von KAV-Chef Wilhelm Marhold heißt es: "Unser Ziel ist es nicht, Personal abzubauen. Niemand wird seinen Job verlieren. Und wir schielen auch nicht nach dem Bundesschnitt." Immerhin kommen in Wien auf 100 Spitalsbetten 111 Pfleger. Österreichweit sind es nur 88. Vielmehr gehe es darum, Diensträder flexibler zu gestalten. "Die Gewerkschaft sollte sich fragen, ob sie wirklich gleichzeitig verhandeln und kampagnisieren will. Denn der Ton ist neu. Das gab's noch nie."