Krankenkasse erstattet Nasenspray gegen Opioid-Überdosis

Dabei handelt es sich um einen speziellen Nasenspray mit dem Opioid-Antidot Naloxon. "Nyxoid kann nun in Österreich seit März 2024 auf Krankenkassen-Kosten verschrieben werden", so der Dachverband.

Die Kosten werden laut ÖGK bei Indikation übernommen. Das Medikament könne Patientinnen und Patienten verschrieben werden, die über eine entsprechende Schulung zur korrekten Anwendung des Sprays verfügen. "Die Personen können den Spray bei sich tragen und ihr Umfeld informieren, damit dieses im Falle eines Notfalles den Spray an den zumeist bewusstlosen Patientinnen und Patienten anwenden kann", teilte der Dachverband mit.

Die Schulungen finden laut ÖGK unter anderem bei den verschreibenden Ärzten oder den ausgebenden Stellen statt. Entsprechende Projekte dafür gibt es jedoch auch in mehreren Bundesländern wie Tirol, Vorarlberg oder Wien. In den Suchthilfeeinrichtungen der Bundeshauptstadt werden die Schulungen seit 2019 angeboten.

Angebot richtet sich an Klienten mit "besonders riskantem Konsum"

Das Angebot auf freiwilliger Basis in Form einer zweistündigen Einheit richte sich dabei an Klientinnen und Klientinnen "mit einem besonders riskanten Konsum", wie der Wiener Koordinator für Psychiatrie, Sucht- und Drogenfragen Ewald Lochner der APA erklärte. Diese würden stets in den Suchthilfeeinrichtungen der Stadt darauf hingewiesen. Im Zuge der Schulungen werde dann das Spray mit Einweghandschuhen und einer Infokarte zur Anwendung ausgegeben.