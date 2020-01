Drogenhändler mit halbem Kilogramm Heroin in Wien festgenommen

Der Mann wurde gegen 17.00 Uhr bei der U1-Station Alaudagasse festgenommen. Drei weitere mutmaßliche Heroindealer wurden von Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) bei der U3-Station Hütteldorfer Straße bzw. in einer Wohnung in der Brestelgasse in Ottakring festgenommen. Zwei Männer im Alter von 18 und 22 Jahren hatten bei der U-Bahn Heroin verkauft. Ihr Komplize, ein 21-jähriger Landsmann aus Montenegro, wurde in der Wohnung, in der Drogenutensilien gefunden wurden, gefasst.