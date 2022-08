Drogendealer nach Heroinverkauf in Wohnung festgenommen

Ermittler der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität Wien (EGS) beobachteten am Dienstag einen 28-jährigen Mann aus Gabun beim Verkauf von Heroin und Kokain an einen 41-jährigen österreichischen und einen 40-jährigen polnischen Staatsangehörigen in einem Hauseingang im Bezirk Brigittenau.

Die beiden mutmaßlichen Käufer wurden kurz nach dem Kauf in ihrem PKW angehalten. Dabei wurde das Suchtgift sichergestellt. Es handelt sich um 3,3 Gramm Heroin und 1,9 Gramm Kokain. Beide wurden auf freiem Fuß angezeigt. Detail am Rande: Der 41-jährige Lenker hatte keine gültige Lenkberechtigung.

Der 28-jährige mutmaßliche Suchtgiftdealer wurde unterdessen bis zu seiner Wohnung observiert und anschließend festgenommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde die Wohnung des Beschuldigten durchsucht.

Die Ermittler trafen in der Wohnung auf eine 30-jährige Ungarin, die augenscheinlich gerade mit dem Verpacken des Suchtgifts beschäftigt war. Sie wurde festgenommen. Die Ermittler stellten zahlreiche Kügelchen mit Suchtgift, insgesamt 263,7 Gramm Heroin und 41,5 Gramm Kokain sowie Bargeld in Höhe von 170 Euro und ein Notebook und mehrere Uhren sicher, die als Zahlungsmittel für Suchtmittel gedient haben dürften.

