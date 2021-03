Wiener Polizei hebt Drogenbande aus: Fast 70.000 Euro sichergestellt

Die Wiener Polizei hat in den vergangenen Tagen eine Drogenbande ausgehoben und bei insgesamt zwölf Hausdurchsuchungen in der Bundeshauptstadt sowie in Gerasdorf zwölf Kilogramm Suchtgift, vermutlich Cannabis, sowie 69.000 Euro Bargeld sichergestellt, berichtete die Exekutive am Sonntag.