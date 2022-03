Drifter verursacht Verkehrsunfall mit drei Verletzten in Wien-Döbling

In der Nacht auf Dienstag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Höhenstraße in Wien-Döbling. Ein schwarzer Pkw, der plötzlich gedriftet ist, dürfte der Auslöser gewesen sein.

Ein 20-jähriger Mann musste dem "Drifter" nach eigenen Angaben ausweichen und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei überschlug sich das Auto und blieb am Dach liegen.

Lenker im Spital

Der 20-Jährige und seine beiden Insassen wurden beim Unfall verletzt, der Lenker musste ins Spital gebracht werden.

Der Lenker des anderen Fahrzeugs soll Fahrerflucht begangen haben. Die verletzten Personen konnten zu dem schwarzen Pkw keine genaueren Angaben machen.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: