Drei Verletzte nach Geschäftsbrand in Wien

Ein Geschäftsbrand hat am Freitagnachmittag auf der Linzer Straße in Wien-Penzing drei Verletzte gefordert. Laut Wiener Berufsfeuerwehr hatte sich eine Person, vermutlich eine Verkäuferin, bereits ins Freie gerettet, als die Hilfskräfte eintrafen.

Während der Löscharbeiten entdeckte man zwei Jugendliche, die sich im Innenhof auf eine Dachterrasse geflüchtet hatten. Sie wurden mit Fluchtfiltermasken in Sicherheit gebracht. Alle drei Geretteten wurden der Berufsrettung übergeben. Nach der Erstversorgung wurden sie mit Rauchgasvergiftung in ein Spital eingeliefert, so ein Sprecher der Feuerwehr.