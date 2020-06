Spar-Heeresschau am Heldenplatz

Die Kids zeigten keinerlei Scheu vor dem Kriegsgerät und fühlten sich in Geschütztürmen, Hubschrauber-Cockpits, dem Sturmboot oder einem ABC-Zeltmodul (atomare, bakterielle, chemische Abwehr) so richtig erwachsen. Und den Soldaten machte es sichtlich Freude, dem aufgeweckten Nachwuchs Technik und Taktik in spielerischer Form zu erklären.

Fragen wie "darf ich auch einmal schießen?", mussten aber freundlichst abgelehnt werden. Trotzdem nutzten die Soldaten den Heeres-Schnuppertag zur vorsichtigen Personalrekrutierung: "Wenn du einmal zur Panzer-Truppe kommst, dann darfst du sicher schießen." Der junge Mann aus der Volksschule Miralobe-Weg 4 in Wien-Donaustadt war zufrieden und überlegte sichtlich seine berufliche Zukunft.

Die 19. Leistungsschau des Bundesheeres soll heuer die Attraktivität des Grundwehrdienstes präsentieren. Der Wiener Militärkommandant, Brigadier Kurt Wagner erklärt bei einem Rundgang die Details: "Eine komplett neue Themeninsel wird zeigen, dass Grundwehrdiener aus ihrer Zeit beim Heer auch einen Benefit mitnehmen. Etwa bei der Ausbildung zur Katastrophenhilfe oder der Wehrtechnik" (Details Interview rechts). Heute, Samstag, ist die zweitgrößte Freiluftveranstaltung des Landes von 11 bis 18 Uhr geöffnet.