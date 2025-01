Drei Männer nach Ladendiebstählen in Wien festgenommen

Im Zuge ihres Streifendienstes fielen Beamten am Dienstag drei Männer auf, die anschließend aufgrund von mehreren Ladendiebstählen festgenommen werden konnten.

Die Tatverdächtigen sollen mit einem Auto zu ihren Tatorten gefahren sein und dabei arbeitsteilig vorgegangen sein. Eine Person blieb im Fahrzeug während die beiden anderen Tatverdächtigen in einem Einkaufszentrum in Wien-Landstraße sowie in Wien-Favoriten die Diebstähle begangen haben sollen, berichtet die Polizei.