Drei Jahre lang vermisster Wiener: Das erste Wiedersehen

1145 Tage lebte Regina Schramm-Saraie in Ungewissheit. Am Samstag konnte die Wienerin ihren Sohn Arian endlich wieder in die Arme schließen. „Wir wollen unser Zusammentreffen genießen“, sagt die Frau als sie gerade mit dem Taxi in Richtung der Betreuungseinrichtung in Mailand fährt. Am Vormittag gab es zusammen mit Tochter Roxana dann das Wiedersehen.