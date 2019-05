Drag Queen führt durchs Museum: Mit Stolz gegen Vorurteil

Seit knapp drei Jahren führt die Tiefe Kümmernis durch das Kunsthistorische Museum. Während der EuroPride – Europas größtem Festival für die LGBTIQ-Community (LGBTIQ ist Englisch und steht für lebisch, schwul, bisexuell, transgender/transsexuell, intersex und queer, Anm.), das heuer in Wien stattfindet – gibt es ein spezielles Programm (siehe Zusatztext).

Mit bürgerlichem Namen heißt die Kümmernis Benjamin, ist studierter Kunsthistoriker und arbeitet als Kunstvermittler im Kunsthistorischen Museum.

„Die Geschichte war nicht nur heterosexuell“, sagt die Kümmernis. Keine Zeit, in der Frauen ausschließlich „richtige Frauen“ und Männer ausschließlich „richtige Männer“ waren. „Auch in der Vergangenheit gab es schon queere Lebensweisen.“

Gleichgeschlechtliche Liebe etwa gab es im antiken Griechenland und Rom, der Hermaphroditus ist die bekannteste intergeschlechtliche antike Sagenfigur, die Travestie ist in der Geschichte von Hercules und Königin Omphale ein Thema. Hercules schlüpft darin in die Kleider Omphales. Kein Museum in Wien scheint sich also besser für eine Drag-Queen-Führung zu eigenen, als das Kunsthistorische.

Trotzdem sei es ein „totaler Clash“. Aber: „Wenn eine wild aussehende Drag Queen durchs Kunsthistorische Museum stolziert, dann ist das ein Moment der Demokratisierung.“ Es geht um Sichtbarkeit – nicht nur zur EuroPride.

Boylesque Festival

Um Sichtbarkeit geht es auch beim Vienna Boylesque Festival (siehe Zusatztext), das heuer am 23. und 24. Mai im Stadtsaal stattfindet. Zum bereits sechsten Mal veranstaltet es Jacques Patriaque.

Nicht nur der Boylesque-Performer Jacques hat sich international einen Namen gemacht, sondern auch das Festival. Es war das erste dieser Art in Europa. Mittlerweile hat es sich etabliert. Sogar in den Guides von Monocle wird es aufgelistet. „International schaut man auf das kleine Wien“, sagt Jacques.