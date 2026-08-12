Dorotheum-Räuber geständig: „Kurzschluss-Handlung“ wegen Spielschulden

Das Wiener Landesgericht hat am Mittwoch über jenen 36-Jährigen die U-Haft verhängt, der am vergangenen Donnerstag eine Filiale des Dorotheums in Wien-Währing überfallen hatte. Als Haftgründe wurden Tatbegehungs- und Fluchtgefahr angenommen, teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn auf APA-Anfrage mit. Die U-Haft ist vorerst für 14 Tage rechtswirksam.

Der Beschuldigte hat sich in seinen bisherigen Einvernahmen umfassend geständig gezeigt und eine „Kurzschluss-Handlung“ geltend gemacht. Als Motiv führte er Spielschulden ins Treffen. Der Mann ist bereits gerichtlich vorbestraft.