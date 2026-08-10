Nach Flucht: Dorotheum-Räuber wurde am Sonntag festgenommen

Großräumig sperrte die Polizei am Donnerstagnachmittag das Areal rund um die Dorotheum-Filiale in der Währinger Straße. Zuvor sollen Zeugen beobachtet haben, wie ein bewaffneter Mann den Juwelier betrat. Als die Polizei daraufhin das Gebäude durchsuchte, gab es von dem Mann keine Spur mehr. Ihm war die Flucht gelungen. Der Einsatz musste beendet werden, der KURIER berichtete. Im Hintergrund aber wurde weitergearbeitet. Mit Erfolg: Gestern, Sonntag, konnte der Verdächtige gefasst werden.

Gegen 20 Uhr klickten für den mutmaßlichen Räuber der Dorotheum-Filiale die Handschellen, sagt eine Polizeisprecherin im Gespräch mit dem KURIER. Der 36-jährige österreichische Staatsbürger wurde an seiner Wohnadresse - die sich genauso wie die Dorotheum-Filiale ebenfalls in Währing befindet - festgenommen. Die Ermittler passten den Mann in der Nähe seiner Wohnung ab. „Er kam den Beamten dort entgegen und wurde festgenommen“, so die Polizeisprecherin, die damit einen Bericht der Kronenzeitung bestätigt.

Bei der anschließenden Hausdurchsuchung konnten die Beamten Kleidungsstücke, die der Mann bei der Tat getragen haben soll, auffinden und sicherstellen.

Der verdächtige Wiener dürfte aus dem Drogenmilieu stammen. „Er gab an, dass er Geld für Suchtgift benötigte“, berichtete die Polizeisprecherin. Ein Abgleich mit den am Tatort sichergestellten Fingerabdrücken brachte letztlich einen Treffer in der Datenbank der Polizei. Der Mann sei schon polizeibekannt: „Er ist polizeilich zuvor schon einmal in Erscheinung getreten“, so die Polizeisprecherin.

Einvernahme am Montag

Außerdem wurden am Montag neue Details zur Tat selbst bekannt. Wie die Polizei nun berichtet, habe ein maskierter Mann am Donnerstag die Dorotheum-Filiale betreten und die Mitarbeiter des Geschäfts mit einer Schusswaffe bedroht und zur Herausgabe von Schmuck genötigt haben. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzbeamten sei der Täter dann durch einen Hinterausgang geflüchtet. Die Beute blieb dabei, wie berichtet, im Geschäft zurück. Auf der Flucht habe sich der Mann aber auch einiger seiner Kleidungsstücke sowie der mutmaßlichen Tatwaffe - einer Luftdruckpistole - entledigt. Sowohl Waffe als auch Kleidung sei aufgefunden und sichergestellt worden, berichtet die Polizei.

Der Verdächtige wurde Montagvormittag von den Ermittlern des Landeskriminalamts einvernommen. Der 36-Jährige zeigte sich dabei zu den Tatvorwürfen geständig. Außerdem gab der Mann im Zuge der Vernehmung an, beabsichtigt zu haben, eine nahegelegene Bankfiliale auszurauben. Die hatte jedoch zu", sagt die Polizeisprecherin. Stattdessen habe der spielsüchtige Mann deshalb die Dorotheum-Filiale überfallen.

Er wurde wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubes angezeigt und befindet sich in polizeilichem Gewahrsam. Im Laufe des Tages soll der Mann in eine Justizanstalt überstellt werden, berichtet die Polizei.