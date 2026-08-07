Überfall auf Wiener Dorotheum: Räuber ließ Beute in Geschäft zurück

Nach dem bewaffneten Überfall auf einen Standort des Dorotheums in Wien-Währing am Donnerstagnachmittag hat die Polizei vier Mitarbeiter des Geschäfts befragt, die sich zum Tatzeitpunkt dort aufgehalten hatten. „Hinsichtlich der Beschreibung des Verdächtigen stimmen die bisherigen Angaben der Zeugen überein“, erklärte Polizeisprecherin Irina Steirer der APA. Das Personal war nach dem Überfallsalarm geflüchtet, später auch der Mann, der seine Beute laut Polizei zurückließ.

„Am Tatort wurde die mutmaßliche Beute des Tatverdächtigen aufgefunden“, sagte die Sprecherin. Was der Mann konkret zurückließ, blieb vorerst unklar. Die Sicherung und Auswertung der Spuren vor Ort läuft noch. Wie Steirer erklärte, seien auch Videoaufnahmen aus dem Geschäft vorhanden. Details dazu lagen noch nicht vor. Von einer Dorotheum-Sprecherin heißt es zu dem Vorfall: „Beim gestrigen Vorfall in der Filiale in Währing ist kein Sachschaden entstanden, da keine Wertgegenstände entwendet wurden.“ Der Betrieb in der Filiale laufe seit Montagvormittag wieder. Vom Vorfall gebe es Videoaufnahmen. Hintergründe noch weitgehend unklar Wie sich die Tat genau abspielte, ist jedenfalls noch unklar. „Wer den Alarm letztlich ausgelöst hat, ist noch Gegenstand der Ermittlungen“, hieß es weiter.

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Kurz nach 15 Uhr waren die Einsatzkräfte zu dem Geschäft in der Währinger Straße gerufen worden. Eine Zeugin gab an, dass eine männliche, maskierte Person, die vermutlich eine Schusswaffe bei sich trug, die Filiale betreten habe. Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Informationen konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich noch ein Bewaffneter und weitere Personen in den Räumlichkeiten aufhielten.

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