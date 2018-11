Dorotheum-Diebstahl: Polizei sucht drei Verdächtige

Bei dem Coup rund um das gestohlene Renoir-Gemälde gibt es eine erste heiße Spur. Die Videokameras im Dorotheum filmten drei Verdächtige, die das Exponat gestohlen haben sollen. Die drei Männer waren am Montag um 17.15 Uhr in das Auktionshaus in der Inneren Stadt spaziert und hatten das 27 x 40 cm große Bild im zweiten Stock einfach aus dem Rahmen geschnitten. Einem Mitarbeiter fiel der Diebstahl auf. Die Kameras zeichneten das Trio auf, die Ermittler sichteten im Laufe des Mittwochs das Videomaterial und fahnden jetzt nach den Verdächtigen.