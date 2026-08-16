Messer-Attacke in Wien: Betrunkener (55) lag schwer verletzt am Gehsteig
Ein durch Stiche verletzter Mann ist in der Nacht auf Sonntag von einem Passanten auf einem Gehweg am Kaisermühlendamm in Wien-Donaustadt entdeckt worden. Der 55-Jährige gab gegenüber Polizisten an, dass er von einem Unbekannten mit einem Messer attackiert worden war. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung mit 1,96 Promille konnte er keine genaueren Angaben zum Tathergang machen, jedoch eine vage Täterbeschreibung abgeben. Die Suche nach dem Angreifer war bisher erfolglos.
Der 55-Jährige wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Er erlitt eine Stichverletzung im Bereich des linken Oberschenkels. Die Ermittlungen laufen.
Messer-Attacke auch in Rudolfsheim-Fünfhaus
Bereits am Samstagabend kam es am Sechshauser Gürtel in Rudolfsheim-Fünfhaus ebenfalls zu einer Messerattacke. Zwei Männer gerieten in Streit und gingen aufeinander los. Einer von ihnen, ein 30-jähriger Afghane, zückte ein Messer und stach zu. Ein 43-Jähriger aus dem Kosovo erlitt dabei eine Stichverletzung am linken Oberarm sowie mehrere Schnittverletzungen an den Armen und im Brustbereich. Beamte des Stadtpolizeikommandos Margareten, die sich auf Streife befanden, wurden auf das laute Geschrei aufmerksam, schritten umgehend ein und trennten die beiden Männer.
Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Taschenmesser, wurde von den Polizisten sichergestellt. Der 43-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Spital gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr. Der 30-Jährige kam vorläufig in Haft. Gegen ihn wurden ein vorläufiges Waffenverbot sowie ein Betretungsverbot für die Schutzzone rund um den Fritz-Imhoff-Park ausgesprochen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt. Der 43-Jährige wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und -motiv sind im Gange.
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