Ein durch Stiche verletzter Mann ist in der Nacht auf Sonntag von einem Passanten auf einem Gehweg am Kaisermühlendamm in Wien-Donaustadt entdeckt worden. Der 55-Jährige gab gegenüber Polizisten an, dass er von einem Unbekannten mit einem Messer attackiert worden war. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung mit 1,96 Promille konnte er keine genaueren Angaben zum Tathergang machen, jedoch eine vage Täterbeschreibung abgeben. Die Suche nach dem Angreifer war bisher erfolglos.

Der 55-Jährige wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Er erlitt eine Stichverletzung im Bereich des linken Oberschenkels. Die Ermittlungen laufen.

Messer-Attacke auch in Rudolfsheim-Fünfhaus

Bereits am Samstagabend kam es am Sechshauser Gürtel in Rudolfsheim-Fünfhaus ebenfalls zu einer Messerattacke. Zwei Männer gerieten in Streit und gingen aufeinander los. Einer von ihnen, ein 30-jähriger Afghane, zückte ein Messer und stach zu. Ein 43-Jähriger aus dem Kosovo erlitt dabei eine Stichverletzung am linken Oberarm sowie mehrere Schnittverletzungen an den Armen und im Brustbereich. Beamte des Stadtpolizeikommandos Margareten, die sich auf Streife befanden, wurden auf das laute Geschrei aufmerksam, schritten umgehend ein und trennten die beiden Männer.