Ein tragischer Unfall hat sich Samstagnachmittag am Bahnhof in Wien-Liesing ereignet. Ein Pfandflaschensammler war unbefugt auf dem Gleisbett unterwegs, um Pfandgut zu sammeln. Dabei dürfte er einen herannahenden Schnellzug, der durch die Station durchfuhr, übersehen haben.

Der Lokführer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den 45-Jährigen. Er starb noch an Ort und Stelle, so die Polizei am Sonntag.

Zugverkehr vorübergehend eingestellt

Zeugen berichteten, dass der Mann am Bahnhofsgelände augenscheinlich nach Pfandflaschen gesucht und sich zu diesem Zwecke auch auf die Gleise begeben haben soll. Die Station wurde durch Beamte des Stadtpolizeikommandos Liesing vollständig geräumt.