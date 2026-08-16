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Liesing

Mann (45) bei Pfandflaschensuche von Schnellzug erfasst und getötet

Tödlicher Unfall am Bahnhof Liesing: Ein Mann war unbefugt im Gleisbett unterwegs, der herannahende Zug konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.
16.08.2026, 12:57

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Ein rot-weißer ÖBB-Zug fährt in den Bahnhof Liesing ein, über dem eine gläserne Fußgängerbrücke verläuft.

Ein tragischer Unfall hat sich Samstagnachmittag am Bahnhof in Wien-Liesing ereignet. Ein Pfandflaschensammler war unbefugt auf dem Gleisbett unterwegs, um Pfandgut zu sammeln. Dabei dürfte er einen herannahenden Schnellzug, der durch die Station durchfuhr, übersehen haben.

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Der Lokführer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den 45-Jährigen. Er starb noch an Ort und Stelle, so die Polizei am Sonntag.

Zugverkehr vorübergehend eingestellt

Zeugen berichteten, dass der Mann am Bahnhofsgelände augenscheinlich nach Pfandflaschen gesucht und sich zu diesem Zwecke auch auf die Gleise begeben haben soll. Die Station wurde durch Beamte des Stadtpolizeikommandos Liesing vollständig geräumt.

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Der Zugverkehr wurde vorübergehend eingestellt. Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

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