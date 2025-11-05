Steiermark: 85-jähriger Autofahrer von Zug erfasst – tot

Nach Polizeiangaben überquerte der Mann im Gemeindegebiet von Wildon (Bezirk Leibnitz) trotz Rotlichts einen unbeschrankten Eisenbahnübergang , als sich ein ÖBB Cityjet, der Richtung Graz unterwegs war, näherte. Der Pkw des Mannes wurde 40 Meter weit in eine angrenzende Böschung geschleudert . Dabei erlitt das Unfallopfer tödliche Verletzungen.

Ein 85-jähriger Pkw-Lenker ist am Dienstagabend in der Südsteiermark bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem Zug getötet worden.

Eine Notärztin konnte an Ort und Stelle nur mehr den Tod des 85-Jährigen feststellen. Im Zug befanden sich etwa 30 Fahrgäste. Sie blieben unverletzt. Zum Unglück kam es kurz vor 19.00 Uhr. Die Südbahnstrecke war danach im betroffenen Bereich noch bis 21.13 Uhr für den Zugverkehr gesperrt.

Nach bisherigen Erhebungen war die Signalanlage des Bahnübergangs funktionstüchtig. Der Lokführer gab gegenüber der Polizei an, den Pkw aufgrund einer lang gezogenen Rechtskurve erst rund 100 Meter vor der Eisenbahnkreuzung wahrgenommen zu haben. Trotz sofortiger Notbremsung und Schallwarnzeichen kam es zu Kollision. Ein Alkotest beim Lokführer ging negativ aus. Die Bahnpassagiere wurden nach dem Unfall von Polizei, Feuerwehr und ÖBB betreut, der Lokführer und die Angehörigen des Verstorbenen von Kriseninterventionsteams.